Il tentativo estremo per evitare la crisi: il ministro grillino vuole salvare Draghi (Di giovedì 14 luglio 2022) Il ministro per i Rapporto con Parlamento, Federico D'Incà, sta tentando di evitare la crisi di governo, che pare ormai ad un passo, cercando di far saltare il voto di fiducia sul dl Aiuti oggi al Senato. C'è stata già un interlocuzione con i diversi gruppi parlamentari. A breve il ministro che è anche un esponente M5S, sonderà Palazzo Chigi per capire se ci sono i margini per arrivare a una soluzione di questo tipo. La notizia è stata confermata anche da fonti dell'esecutivo: serve, tuttavia, un accordo blindato per fare in modo che il decreto venga convertito entro il 16 luglio. Fondamentale, viene sottolineato, che l'invito a procedere su questa strada arrivi direttamente da palazzo Chigi. L'ipotesi proposta dal ministro sarebbe quella di votare il testo del provvedimento articolo per articolo senza ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilper i Rapporto con Parlamento, Federico D'Incà, sta tentando diladi governo, che pare ormai ad un passo, cercando di far saltare il voto di fiducia sul dl Aiuti oggi al Senato. C'è stata già un interlocuzione con i diversi gruppi parlamentari. A breve ilche è anche un esponente M5S, sonderà Palazzo Chigi per capire se ci sono i margini per arrivare a una soluzione di questo tipo. La notizia è stata confermata anche da fonti dell'esecutivo: serve, tuttavia, un accordo blindato per fare in modo che il decreto venga convertito entro il 16 luglio. Fondamentale, viene sottolineato, che l'invito a procedere su questa strada arrivi direttamente da palazzo Chigi. L'ipotesi proposta dalsarebbe quella di votare il testo del provvedimento articolo per articolo senza ...

