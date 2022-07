Il senatore Romani, già indagato a Bergamo, sotto la lente della procura di Monza per peculato (Di giovedì 14 luglio 2022) La procura di Monza ha iscritto nel registro degli indagati per peculato Paolo Romani, senatore di Cambiamo! e in precedenza di Forza Italia, lo scorso marzo indagato anche a Bergamo con l’accusa di corruzione nell’ambito dello stralcio di un’inchiesta risalente ad alcuni anni fa e relativa al fallimento, nel 2017, della società Maxwork, un fatto di cronaca noto anche per via del coinvolgimento dell’ex marito di Valeria Marini, Giovanni Cottone, procacciatore d’affari per la società che era finita sotto la lente dei magistrati orobici. Romani, per quell’accusa, si è sempre detto “sorpreso” e determinato “a chiarire”. Secondo le accuse della procura di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladiha iscritto nel registro degli indagati perPaolodi Cambiamo! e in precedenza di Forza Italia, lo scorso marzoanche acon l’accusa di corruzione nell’ambito dello stralcio di un’inchiesta risaad alcuni anni fa e relativa al fallimento, nel 2017,società Maxwork, un fatto di cronaca noto anche per via del coinvolgimento dell’ex marito di Valeria Marini, Giovanni Cottone, procacciatore d’affari per la società che era finitaladei magistrati orobici., per quell’accusa, si è sempre detto “sorpreso” e determinato “a chiarire”. Secondo le accusedi ...

