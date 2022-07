Il rapper Rondo da Sosa tira un pugno a un fan durante un live: “Voleva rubarmi l’orologio, ho sudato due anni per ottenerlo”. Denunciato (Di giovedì 14 luglio 2022) Era l’agosto 2021 quando il rapper Rondo da Sosa, all’anagrafe Mattia Barbieri, aveva ricevuto un daspo con l’obbligo di stare fuori da tutti i locali di Milano per due anni. Il giovane aveva detto che se ne sarebbe andato dall’Italia dove, evidentemente, è tornato. Sarebbe stato Denunciato infatti alla questura di Grosseto da un fan che avrebbe preso un pugno in faccia durante il live di Follonica, al locale Disco Village. Le immagini di alcuni video che girano sui social mostrano effettivamente il rapper sferrare un cazzotto verso le prime file. E lui stesso, il giorno dopo il concerto, mercoledì 13 luglio, ha spiegato su Instagram: “Mi scuso per il gesto ma da quando sono entrato c’era la prima fila di persona che continuava a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Era l’agosto 2021 quando ilda, all’anagrafe Mattia Barbieri, aveva ricevuto un daspo con l’obbligo di stare fuori da tutti i locali di Milano per due. Il giovane aveva detto che se ne sarebbe andato dall’Italia dove, evidentemente, è tornato. Sarebbe statoinfatti alla questura di Grosseto da un fan che avrebbe preso unin facciaildi Follonica, al locale Disco Village. Le immagini di alcuni video che girano sui social mostrano effettivamente ilsferrare un cazzotto verso le prime file. E lui stesso, il giorno dopo il concerto, mercoledì 13 luglio, ha spiegato su Instagram: “Mi scuso per il gesto ma da quando sono entrato c’era la prima fila di persona che continuava a ...

