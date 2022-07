Il rapper Rhove dopo le polemiche: «Ho fatto 80 live e per un dj set si è scatenato un casino» (Di giovedì 14 luglio 2022) Rhove, il rapper al centro delle polemiche per aver interrotto la sua esibizione in risposta al poco entusiasmo della folla, risponde alle critiche delle ultime ore. «Ho fatto 80 live e per un dj set si è scatenato un casino», scrive in un messaggio postato tra le sue storie di Instagram. «Canto tutti i pezzi e pure un’ottava sopra, ovviamente faccio delle pause, ma come tutti gli artisti del mondo. Chi mi è venuto a sentire live mi ha detto che non ha mai visto una cosa simile», prosegue. Il botta e risposta con Salmo Al coro delle proteste, nel pomeriggio si era aggiunto anche il rapper Salmo. «Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, vi do un consiglio», aveva scritto. «Imparate a cantare dal ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022), ilal centro delleper aver interrotto la sua esibizione in risposta al poco entusiasmo della folla, risponde alle critiche delle ultime ore. «Ho80e per un dj set si èun», scrive in un messaggio postato tra le sue storie di Instagram. «Canto tutti i pezzi e pure un’ottava sopra, ovviamente faccio delle pause, ma come tutti gli artisti del mondo. Chi mi è venuto a sentiremi ha detto che non ha mai visto una cosa simile», prosegue. Il botta e risposta con Salmo Al coro delle proteste, nel pomeriggio si era aggiunto anche ilSalmo. «Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, vi do un consiglio», aveva scritto. «Imparate a cantare dal ...

