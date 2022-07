Pubblicità

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,… - Rvaticanaitalia : Nello #SriLanka assaltato dai manifestanti il compound del primo ministro, Wickremesinghe. Wickremesinghe era appen… - forza_italia : Irresponsabile, il movimento cinque stelle volta le spalle agli italiani. In continuità con l’atteggiamento di resp… - ilpost : Il presidente dello Sri Lanka si è rifugiato a Singapore - fabriziox23 : RT @1Marzia2: Il presidente dello Sri Lanka avrebbe lasciato le Maldive alla volta dell’Arabia Saudita, pare che alcuni parlamentari abbian… -

Subito dopo il voto ildel Consiglio, Mario Draghi, è salito al Colle dal capoStato Sergio Mattarella. Nella giornata di ieri l'assemblea del Movimento 5 Stelle ha deciso , come ...... Varigrafica Alto Lazio, Consorzio Mare Pontino e dall'Associazione culturale Venus ; la presidenza della giuria d'onore è affidata aldel CONI Giovanni Malagò. Curato da Maria Costici , ...(ANSA-AFP) - SINGAPORE, 14 LUG - Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, è stato autorizzato oggi a entrare a Singapore in visita ...Preoccupazione per lo sgradito divorzio con Kalidou Koulibaly e gli altri big dello spogliatoio come Insigne, Ospina, Ghoulam e probabilmente anche Mertens.