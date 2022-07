Il Premier Mario Draghi annuncia le sue dimissioni: “E’ venuto meno il patto di fiducia” (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole di Mario Draghi potrebbero cambiare il volto del Governo che, nei da questa sera, potrebbe non avere più un Premier. “Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica” sono state queste, in Consiglio dei ministri (durato solo 15 minuti e convocato dopo l’incontro con Mattarella al Quirinale), le parole di Mario Draghi. “La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più – ha spiegato il presidente del Consiglio -. E’ venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”. L’Aula del Senato aveva comunque dato l’ok al dl aiuti, ma i pentastellati non avevano partecipato al voto. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole dipotrebbero cambiare il volto del Governo che, nei da questa sera, potrebbe non avere più un. “Vogliorvi che questa sera rassegnerò le mienelle mani del presidente della Repubblica” sono state queste, in Consiglio dei ministri (durato solo 15 minuti e convocato dopo l’incontro con Mattarella al Quirinale), le parole di. “La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più – ha spiegato il presidente del Consiglio -. E’ildialla base dell’azione di governo”. L’Aula del Senato aveva comunque dato l’ok al dl aiuti, ma i pentastellati non avevano partecipato al voto. ...

