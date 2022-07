Il premier Draghi al Cdm: 'Mi dimetto, non ci sono condizioni per continuare'. Mercoledì parlerà alle Camere (Di giovedì 14 luglio 2022) Mario Draghi si dimette da presidente del Consiglio . E' stato lo stesso premier, al Consiglio dei ministri iniziato intorno alle 18,15, ad annunciare la sua decisione, dopo che nel pomeriggio era ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 luglio 2022) Mariosi dimette da presidente del Consiglio . E' stato lo stesso, al Consiglio dei ministri iniziato intorno18,15, ad annunciare la sua decisione, dopo che nel pomeriggio era ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dura protesta dei tassisti a Roma, Palazzo Chigi blindato. La categoria chiede da giorni lo stralcio dell'art.10 de… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi ha annunciato in Consiglio dei ministri che rassegnerà le dimissioni. #ANSA - Agenzia_Ansa : Ironia e una barzelletta sui banchieri centrali. È stata di questo tenore la prima parte dell'intervento del premie… - GiuseppeTuccil3 : L’Italia è quel paese dove cambia sempre tutto per non cambiare nulla, ma si contesta un riferimento ed un’istituzi… - ACasperia : RT @rtl1025: ?? L'annuncio delle dimissioni del premier italiano Mario #Draghi fa il giro del mondo come breaking news di tutte le principal… -