Il piano per la quarta dose: 100 mila vaccini al giorno e l’ipotesi doppia immunizzazione in autunno (Di giovedì 14 luglio 2022) Il piano per la quarta dose del ministero della Salute prevede garantire «almeno 100 mila dosi al giorno valutando poi l’evoluzione del quadro epidemiologico e le eventuali ulteriori indicazioni delle autorità sanitarie». Poi di attivare indicativamente «un hub ogni 50 mila abitanti». E quindi di comunicare entro il 22 luglio «la capacità massima di somministrazione». Dichiarando quali strutture sono in grado di garantirla. In una lettera alle Regioni il generale Tommaso Pieroni, direttore del coordinamento della campagna di immunizzazione, ha tracciato le linee guida della circolare del ministero che allarga la quarta dose a over 60 e fragili. Ma Speranza guarda anche al futuro. E per l’autunno prepara una campagna ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilper ladel ministero della Salute prevede garantire «almeno 100dosi alvalutando poi l’evoluzione del quadro epidemiologico e le eventuali ulteriori indicazioni delle autorità sanitarie». Poi di attivare indicativamente «un hub ogni 50abitanti». E quindi di comunicare entro il 22 luglio «la capacità massima di somministrazione». Dichiarando quali strutture sono in grado di garantirla. In una lettera alle Regioni il generale Tommaso Pieroni, direttore del coordinamento della campagna di, ha tracciato le linee guida della circolare del ministero che allarga laa over 60 e fragili. Ma Speranza guarda anche al futuro. E per l’prepara una campagna ...

