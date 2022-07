Il piano dell'Ama per la sostituzione dei cassonetti sulle strade di Roma (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - L'Ama, l'azienda capitolina che raccoglie i rifiuti per le strade di Roma, vuole sostituire tutti i cassonetti in plastica da 1.200 litri con cassonetti in lamiera zincata da 2.400 litri. Un aumento di volume e capacità di contenimento. Meta finale: sostituire in tutta la città 41 mila cassonetti entro il 2023. Una lunga e progressiva operazione di sostituzione, meglio “di modernizzazione” come fanno sapere dalla municipalizzata. Stando al piano – dallo scorso ottobre 2021 al marzo 2022 – la sostituzione finora ha riguardato 4.000 cassonetti e, in particolare, 1.400 per il II e XI Municipio, 2.500 per il XII, XIII e XIV, 500 infine per il X. Il piano di sostituzione e rinnovamento del parco ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - L'Ama, l'azienda capitolina che raccoglie i rifiuti per ledi, vuole sostituire tutti iin plastica da 1.200 litri conin lamiera zincata da 2.400 litri. Un aumento di volume e capacità di contenimento. Meta finale: sostituire in tutta la città 41 milaentro il 2023. Una lunga e progressiva operazione di, meglio “di modernizzazione” come fanno sapere dalla municipalizzata. Stando al– dallo scorso ottobre 2021 al marzo 2022 – lafinora ha riguardato 4.000e, in particolare, 1.400 per il II e XI Municipio, 2.500 per il XII, XIII e XIV, 500 infine per il X. Ildie rinnovamento del parco ...

