Il piano B dell’Italia contro la crisi energetica

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia sta lavorando a un “B” per resistere a un’eventuale fermata totale delle forniture energetiche dalla Russia in una fase in cui è sempre più difficile capire in che misura effettivamente la guerra del gas tra Mosca e l’Europa si espanderà. “Laè gravissima, i rischi sono altissimi per l’inverno, se il gas russo dovesse InsideOver.