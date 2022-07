Il Nostro Generale: Trama ed Anticipazioni Della Nuova Fiction Rai! (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Generale Dalla Chiesa: durante i palinsesti autunnali, sarà trasmessa la Fiction dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa che vede come attore protagonista Sergio Castellitto. Ecco che cosa c’è da sapere… Nel corso dei mesi autunnali, il pubblico di Rai 1 potrà assistere ad una Nuova Fiction, Il Generale Dalla Chiesa. Come suggerisce il nome stesso, verranno raccontate le vicende di Carlo Alberto Dalla Chiesa, e Della sua lotta avvenuta negli anni Settanta contro le Brigate Rosse. Si tratta di una Fiction di cui si parla da molto tempo ma che finalmente potrà vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. Il Generale Dalla Chiesa: la Trama Della Fiction Rai! Da un po’ di tempo ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 14 luglio 2022) IlDalla Chiesa: durante i palinsesti autunnali, sarà trasmessa ladedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa che vede come attore protagonista Sergio Castellitto. Ecco che cosa c’è da sapere… Nel corso dei mesi autunnali, il pubblico di Rai 1 potrà assistere ad una, IlDalla Chiesa. Come suggerisce il nome stesso, verranno raccontate le vicende di Carlo Alberto Dalla Chiesa, esua lotta avvenuta negli anni Settanta contro le Brigate Rosse. Si tratta di unadi cui si parla da molto tempo ma che finalmente potrà vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. IlDalla Chiesa: laDa un po’ di tempo ...

Pubblicità

about_big_data : RT @mondosanita: Francesca Tosolini, Direttore Generale CRO Aviano: 'Noi abbiamo un sistema informativo ancora molto carente per quanto rig… - mondosanita : Francesca Tosolini, Direttore Generale CRO Aviano: 'Noi abbiamo un sistema informativo ancora molto carente per qua… - JozeJechich_JJ : @MarcoPaccagnel2 Fortuna (o buon senso da parte del nostro SM) volle che ad accogliere i 'missionari' ruZZi venne m… - MarcelloN12 : @MarcoStac Esatto, ho sbagliato la destinazione del tweet, che non era rivolto a lei. In generale, sarebbe ingenuo… - ruttodibosco : RT @prof_baldini: Il tribunale di Roma, quale giudice costituzionale di I grado, censura così il bilanciamento finora operato in materia da… -