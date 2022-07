Il Napoli spinge per Simeone: offerta ufficiale al Verona! (Di giovedì 14 luglio 2022) Già ne sono arrivate diverse di cessioni in casa Napoli, l’ultima proprio nella giornata di ieri con Koulibaly in direzione Londra. In un clima di malcontento generale tra i tifosi partenopei, che hanno visto attuare la rivoluzione di cui si parlava mesi fa con la partenza di colonne portanti nello spogliatoio azzurro. Adesso c’è bisogno di qualche colpo in entrata per il patron De Laurentiis, che tiene d’occhio il settore offensivo. offerta al Verona per Simeone Il futuro di Andrea Petagna è ancora tutto da scrivere, anche se sembra essere destinato alla cessione. Su di lui c’è il forte interesse del Monza, che è al lavoro per completarne l’acquisto. Ed ecco che allora Giuntoli corre ai ripari, e sonda anticipatamente il terreno per Giovanni Simeone. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Secondo quanto ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Già ne sono arrivate diverse di cessioni in casa, l’ultima proprio nella giornata di ieri con Koulibaly in direzione Londra. In un clima di malcontento generale tra i tifosi partenopei, che hanno visto attuare la rivoluzione di cui si parlava mesi fa con la partenza di colonne portanti nello spogliatoio azzurro. Adesso c’è bisogno di qualche colpo in entrata per il patron De Laurentiis, che tiene d’occhio il settore offensivo.al Verona perIl futuro di Andrea Petagna è ancora tutto da scrivere, anche se sembra essere destinato alla cessione. Su di lui c’è il forte interesse del Monza, che è al lavoro per completarne l’acquisto. Ed ecco che allora Giuntoli corre ai ripari, e sonda anticipatamente il terreno per Giovanni. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Secondo quanto ...

