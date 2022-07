Il Napoli punta Simeone: nuova offerta al Verona (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli – Aurelio De Laurentiis in arrivo a Dimaro è pronto a sbloccare le trattative rimaste in sospeso per troppo tempo. C’è Deulofeu dell’Udinese che attende un segnale, ma anche Broja del Chelsea è uno dei giocatori più seguiti dal club azzurro. Da Verona, però, fanno sapere che Simeone è ancora nel mirino del Napoli. Il giocatore piace molto al club partenopeo che già da tempo lo ha individuato come vice Osimhen, anche perché senza Mertens e con Petagna verso Monza un giocatore va preso. Il Napoli per ora ha tentennato perché vorrebbe prima vendere Petagna e poi acquistare Simeone. L’attaccante ex Spal viene valutato 20 milioni di euro e fino ad ora Galliani non ha ancora dato il via libera all’acquisto. Intanto il Corriere di Verona fa sapere che il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO– Aurelio De Laurentiis in arrivo a Dimaro è pronto a sbloccare le trattative rimaste in sospeso per troppo tempo. C’è Deulofeu dell’Udinese che attende un segnale, ma anche Broja del Chelsea è uno dei giocatori più seguiti dal club azzurro. Da, però, fanno sapere cheè ancora nel mirino del. Il giocatore piace molto al club partenopeo che già da tempo lo ha individuato come vice Osimhen, anche perché senza Mertens e con Petagna verso Monza un giocatore va preso. Ilper ora ha tentennato perché vorrebbe prima vendere Petagna e poi acquistare. L’attaccante ex Spal viene valutato 20 milioni di euro e fino ad ora Galliani non ha ancora dato il via libera all’acquisto. Intanto il Corriere difa sapere che il ...

