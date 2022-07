Il Milan vuole blindare Leao: le cifre della proposta del rinnovo (Di giovedì 14 luglio 2022) Rafael Leao ha fatto ritorno ieri in casa Milan e ha iniziato la sua ennesima stagione in maglia rossonera. Dopo essere stato l’uomo chiave del Milan per la conquista del 19° scudetto, ora il giovane attaccante portoghese è atteso dal compito più difficile nel calcio, vale a dire non deludere le aspettative che tutti hanno nei suoi confronti. Un’ altra questione difficile è anche il rinnovo dell’attaccante con il club rossonero; per il momento infatti non c’è niente di ufficiale. La volontà del giocatore però, e quella della dirigenza rossonera è la medesima: proseguire questa avventura insieme. Leao Milan rinnovo La Gazzetta Dello Sport stamane riporta che da parte del Milan non è arrivata nessun offerta per il talento ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Rafaelha fatto ritorno ieri in casae ha iniziato la sua ennesima stagione in maglia rossonera. Dopo essere stato l’uomo chiave delper la conquista del 19° scudetto, ora il giovane attaccante portoghese è atteso dal compito più difficile nel calcio, vale a dire non deludere le aspettative che tutti hanno nei suoi confronti. Un’ altra questione difficile è anche ildell’attaccante con il club rossonero; per il momento infatti non c’è niente di ufficiale. La volontà del giocatore però, e quelladirigenza rossonera è la medesima: proseguire questa avventura insieme.La Gazzetta Dello Sport stamane riporta che da parte delnon è arrivata nessun offerta per il talento ...

