(Di giovedì 14 luglio 2022) Quando si parla di soggetti non binari, non tutti riusciamo a comprendere veramente cosa significa. L’OMS sta aggiornando il suodi, e riguarda anche questa categoria di persone. Quali aggiornamenti conterrà ildi? L’OMS ha dato l’annuncio all’inizio di luglio, spiegando che aggiornerà le linee guida di genere per

Pubblicità

PierinaMeravig2 : RT @chil_q: ??L'#OMS AGGIORNA IL SUO MANUALE SULL'INTEGRAZIONE DEL #GENDER_MAINSTREAMING La revisione e l'aggiornamento del manuale del #gen… - InversoMarty : RT @chil_q: ??L'#OMS AGGIORNA IL SUO MANUALE SULL'INTEGRAZIONE DEL #GENDER_MAINSTREAMING La revisione e l'aggiornamento del manuale del #gen… - clamar65 : RT @chil_q: ??L'#OMS AGGIORNA IL SUO MANUALE SULL'INTEGRAZIONE DEL #GENDER_MAINSTREAMING La revisione e l'aggiornamento del manuale del #gen… - lucab962 : RT @chil_q: ??L'#OMS AGGIORNA IL SUO MANUALE SULL'INTEGRAZIONE DEL #GENDER_MAINSTREAMING La revisione e l'aggiornamento del manuale del #gen… - SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: ??L'#OMS AGGIORNA IL SUO MANUALE SULL'INTEGRAZIONE DEL #GENDER_MAINSTREAMING La revisione e l'aggiornamento del manuale del #gen… -

Periodico Daily - Notizie

L'OMS, infatti, ha recentemente annunciato un aggiornamento del proprio "dimainstreaming ". Il "salto di qualità" dovrebbe consistere in una modifica "dei concetti chiave riguardo al ...... tralasciando un dato di fatto: pagati o no, il lavoroi ragazzi (non tutti ma tanti) non ...differenza di genere va spazzata via (come già lamentava il filosofo Ivan Illich nel libro), ... Il Manuale di Gender Mainstreaming dell'OMS viene aggiornato