Il lavoro | il padel e gli amici | la vita di Totti dopo Ilary

(Di giovedì 14 luglio 2022) L'ex calciatore non esce da giorni dal quartiere Eur: si sposta tra la villa, lo sporting club e il suo ufficio per non alimentare il gossip

Corriere dello Sport

Ieri, nel tardo pomeriggio, ha giocato una partita al Fight Club all'interno dell'Heaven ... Il padel lo aiuta perché sta vivendo momenti intensi non solo per il matrimonio finito (si sente ...