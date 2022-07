Il grande obiettivo di Biden non è il petrolio ma il rapporto Israele-sauditi

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Ci vorrà tempo” per la normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e, ha detto il presidente Joedurante un’intervista alla israeliana N12. Il presidente statunitense ha parlato di quello che è effettivamente il centro del suo viaggio in Medio Oriente: l’avvio di un processo di avvicinamento tra i due giganti della regione. O forse sarebbe meglio dire che l’è dare un’ulteriore spinta, magari quella definitiva, a certe dinamiche già in corso. La questione del “tempo” è determinante, secondo Giuseppe Dentice, Head del Mena Desk del CeSI, secondo cui non ci sarà un qualcosa di ufficiale finché re Salman resterà sul trono saudita, mentre questo passaggio potrebbero arrivare più rapidamente quando suo figlio, Mohammed bin Salman, gli succederà. “Re Salman – spiega Dentice a Formiche.net – incarna ancora in sé ...