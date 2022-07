Il governo ottiene la fiducia al Senato sul dl Aiuti (ma senza il voto del Movimento 5 Stelle) (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto come previsto: i Senatori del Movimento 5 Stelle non hanno votato la fiducia al governo sul dl Aiuti, come annunciato ieri sera dal presidente pentastellato Giuseppe Conte dopo una lunga giornata di incontri e trattative con i suoi parlamentari. Come per qualche giorno fa alla Camera, quindi, i grillini fanno mancare il loro sostegno all’esecutivo in contrasto con la norma che favorisce la costruzione di un termovalorizzatore a Roma, inclusa nel testo da approvare. L’aula di Palazzo Madama ha comunque dato il via libera al provvedimento con 172 favorevoli. A nulla è valso il tentativo in extremis fatto dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, che questa mattina ha convocato i capigruppo dei vari partiti e gruppi parlamentari per sondare la possibilità di una ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto come previsto: iri delnon hanno votato laalsul dl, come annunciato ieri sera dal presidente pentastellato Giuseppe Conte dopo una lunga giornata di incontri e trattative con i suoi parlamentari. Come per qualche giorno fa alla Camera, quindi, i grillini fanno mancare il loro sostegno all’esecutivo in contrasto con la norma che favorisce la costruzione di un termovalorizzatore a Roma, inclusa nel testo da approvare. L’aula di Palazzo Madama ha comunque dato il via libera al provvedimento con 172 favorevoli. A nulla è valso il tentativo in extremis fatto dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, che questa mattina ha convocato i capigruppo dei vari partiti e gruppi parlamentari per sondare la possibilità di una ...

Pubblicità

Flipboard_IT : Il governo ottiene la fiducia in Senato senza il voto del M5S, Draghi al Quirinale. Cosa succede ora? - giuno55 : Crisi di governo, la diretta | Il governo ottiene la fiducia: 172 sì su 212 presenti. Il M5s non partecipa. Renzi a… - salvaggiodani : Dl Aiuti, il governo ottiene la fiducia in Senato con con 172 sì. Ora Draghi andrà da Mattarella - LuMon34492279 : @GiovaQuez DL AIUTI IL GOVERNO OTTIENE LA FIDUCIA CON 172 SI - Straccia2 : Crisi di governo, la diretta | Il governo ottiene la fiducia: 172 sì su 212 presenti. Renzi a Draghi: nulla giustif… -