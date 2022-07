Il governo Draghi sotto schiaffo: il gioco dei partiti irresponsabili (Di giovedì 14 luglio 2022) Non finisce di regalare colpi di scena questa Legislatura. Il Movimento 5 stelle non vota al Senato il Decreto Aiuti, che però passa comunque al Senato. Siamo concretamente, per la quarta volta, in una situazione di crisi di governo. Tutto ritorna nelle mani del presidente Mattarella. E tutti i partiti rimangono col fiato sospeso, appesi alla domanda da un milione di euro da cui ormai da più di un anno dipendono le sorti del paese: che cosa farà Draghi? Draghi accetterà un governo senza Conte? Tornerà mai davanti alle Camere a chiedere la fiducia? Ci sarà un rimpasto di governo senza i ministri grillini? O forse si andrà al voto anticipato in Autunno? Come attraversare però in questi mesi una campagna elettorale, con un’inflazione alle stelle, la crisi energetica e una recessione alle ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 luglio 2022) Non finisce di regalare colpi di scena questa Legislatura. Il Movimento 5 stelle non vota al Senato il Decreto Aiuti, che però passa comunque al Senato. Siamo concretamente, per la quarta volta, in una situazione di crisi di. Tutto ritorna nelle mani del presidente Mattarella. E tutti irimangono col fiato sospeso, appesi alla domanda da un milione di euro da cui ormai da più di un anno dipendono le sorti del paese: che cosa faràaccetterà unsenza Conte? Tornerà mai davanti alle Camere a chiedere la fiducia? Ci sarà un rimpasto disenza i ministri grillini? O forse si andrà al voto anticipato in Autunno? Come attraversare però in questi mesi una campagna elettorale, con un’inflazione alle stelle, la crisi energetica e una recessione alle ...

Pubblicità

matteorenzi : Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni. Ne ho parlato ogg… - LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - EnricoAntonio68 : RT @ManfrediPotenti: GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2022 18.46.16 **FLASH -GOVERNO: DRAGHI, 'RASSEGNERO' DIMISSIONI QUESTA SERA'- FLASH** = ADN1456 7… - donnadimezzo : RT @Agenzia_Ansa: ll testo dell'intervento di Draghi al Consiglio dei ministri in cui annuncia che darà le dimissioni da presidente del Con… -