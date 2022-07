Il giorno della crisi del governo “dei peggiori”. Conte ritira i suoi, Draghi furioso atteso al Colle (Di giovedì 14 luglio 2022) I grillini oggi diserteranno il voto di fiducia sul ddl Aiuti, usciranno dall’aula, il decreto passerà col voto di fiducia della maggioranza residuale ma il governo “dei migliori” di fatto ne risulterà danneggiato politicamente al punto da costringere, nel primo pomeriggio, il premier Draghi a salire al Colle per riferire a Mattarella di una crisi ormai inevitabile. Lo strappo di ieri sera di Giuseppe Conte, annunciato in streaming ai senatori del M5S, con tanto di standing ovation in sottofondo, ha dettato la linea che questa mattina i grillini terranno a Palazzo Madama: l’obiettivo è provare a far tornare Draghi in Parlamento con le orecchie abbassate per un nuovo incarico, col sostegno del M5S, ma con tutte le richieste di Conte e dei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) I grillini oggi diserteranno il voto di fiducia sul ddl Aiuti, usciranno dall’aula, il decreto passerà col voto di fiduciamaggioranza residuale ma il“dei migliori” di fatto ne risulterà danneggiato politicamente al punto da costringere, nel primo pomeriggio, il premiera salire alper riferire a Mattarella di unaormai inevitabile. Lo strappo di ieri sera di Giuseppe, annunciato in streaming ai senatori del M5S, con tanto di standing ovation in sottofondo, ha dettato la linea che questa mattina i grillini terranno a Palazzo Madama: l’obiettivo è provare a far tornarein Parlamento con le orecchie abbassate per un nuovo incarico, col sostegno del M5S, ma con tutte le richieste die dei ...

