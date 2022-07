Pubblicità

infoitcultura : Il dramma di Riccardo Manera: 'Ho una lesione tumorale alla testa' - CaffeFou : Il dramma di Riccardo Manera: 'Ho una lesione tumorale alla testa' #volevofarelarockstar #rai #fiction… - infoitcultura : Riccardo Manera, il dramma: “Ho un tumore al cervello” - iamfredmosby : @Riccardo_V anche io ho trovato più sbilanciato Love and Thundet tra dramma e commedia rispetto a Ragnarok, che era… - ocus_pocus_ : ricapitolando: - dramma definitivo jesuita - rottura camilla riccardo - rottura cosmetica (cosmary fregatene e b… -

...Fraccaro, deputato del Movimento 5 Stelle, padre del Superbonus ed ospite al convegno 'Superbonus o Supercrack Tra il sogno della rigenerazione del patrimonio italiano e ildei ...Manera ha svelato di essere ricoverato all'istituto ortopedico Galeazzi, dove si è sottoposto a una biopsia per capire la natura e la gravità della lesione tumorale , che ha in testa. L'...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 “Dobbiamo sbloccare il circuito dei crediti d’imposta per il Superbonus. Se il presidente del C ...Il giovane protagonista di "Volevo fare la rockstar" ha scoperto di avere un tumore mentre stava girando una serie televisiva ...