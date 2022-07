Il draghicidio è una pazzia | il voto no

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il futuro è incerto, conviene fare un bilancio. E dunque, cosa è stato finora il governo Draghi? Facile. E’ stato prima di tutto un governo politico, quello di Draghi, e non a caso... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il vicepresidente Riccardo Ricciardi, uno dei sostenitori del, abbozza sulla decisione ...formulazione che fa sperare i più ottimisti nell'accoglimento delle aperture di Draghi sul ...Perché sono in molti a scommettere che sedovrà essere sarà al Senato'. Il M5s è in ... Alcuni ritengono che il Governo possa continuare anche senza i 5 Stelle, anzi sarebbescelta utile,... Governo, Conte prepara la strategia per il draghicidio ma Mario va avanti Oltre la fiducia c’è di più. Punti di forza, chance perse, argine al populismo: cosa resterà del Draghi politico (e poco tecnico) ...Giuseppe Conte sa bene di essere caduto in un vero "cul de sac", la tregua dell'altro giorno a Palazzo Chigi non durerà ...