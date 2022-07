Il Corriere Verona: il Napoli ha offerto 17 milioni per Giovanni Simeone (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo la partenza di Koulibaly, il Napoli è pronto a fare alcune entrate. Già l’altro ieri Gianluca Di Marzio aveva anticipato dell’interesse del Napoli per Giovanni Simeone, reduce da un grande campionato da 17 gol all’Hellas Verona. Qualora dovesse andare via Petagna (destinazione Monza), gli azzurri sferrerebbero l’attacco decisivo al centravanti argentino. L’edizione odierna del Corriere di Verona fa il punto sulla trattativa. Il Cholito interessa anche in Spagna. La splendida compagnia del gol, composta con Caprari e Simeone, inevitabilmente si scioglierà per altri tragitti, tant’è che proprio il Napoli spinge forte per assicurarsi Simeone. Il Verona ha pagato al Cagliari 1,5 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo la partenza di Koulibaly, ilè pronto a fare alcune entrate. Già l’altro ieri Gianluca Di Marzio aveva anticipato dell’interesse delper, reduce da un grande campionato da 17 gol all’Hellas. Qualora dovesse andare via Petagna (destinazione Monza), gli azzurri sferrerebbero l’attacco decisivo al centravanti argentino. L’edizione odierna deldifa il punto sulla trattativa. Il Cholito interessa anche in Spagna. La splendida compagnia del gol, composta con Caprari e, inevitabilmente si scioglierà per altri tragitti, tant’è che proprio ilspinge forte per assicurarsi. Ilha pagato al Cagliari 1,5 ...

