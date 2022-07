Il chitarrista dei Queen, Brian May, ha rischiato di morire: la terribile vicenda (Di giovedì 14 luglio 2022) Si proclama vivo per miracolo. Due anni fa, in pieno lockdown, Brian May dei Queen ha subito un severo infarto. E non se lo aspettava… Vegetariano, sportivo e attento alla salute, il chitarrista e astrofisico inglese ha sfiorato e si è salvato per un caso fortunato. Il chitarrista dei Queen ha raccontato spesso su Instagram cosa ha provato dopo l’attacco cardiaco che lo ha quasi ucciso a settantadue anni. E ha più volte i suoi fan a prendersi maggiore cura di loro stessi. Brian May durante un live (foto di Carlos Muina \ Getty) – www.curiosauro.itI problemi cardiaci di Brian May Il terzo album dei Queen, del 1974, si intitolava “Sheer Heart Attack“, ovvero “evita gli attacchi di cuore”. Ma nonostante una vita sana e costante attenzione alla dieta e al ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 14 luglio 2022) Si proclama vivo per miracolo. Due anni fa, in pieno lockdown,May deiha subito un severo infarto. E non se lo aspettava… Vegetariano, sportivo e attento alla salute, ile astrofisico inglese ha sfiorato e si è salvato per un caso fortunato. Ildeiha raccontato spesso su Instagram cosa ha provato dopo l’attacco cardiaco che lo ha quasi ucciso a settantadue anni. E ha più volte i suoi fan a prendersi maggiore cura di loro stessi.May durante un live (foto di Carlos Muina \ Getty) – www.curiosauro.itI problemi cardiaci diMay Il terzo album dei, del 1974, si intitolava “Sheer Heart Attack“, ovvero “evita gli attacchi di cuore”. Ma nonostante una vita sana e costante attenzione alla dieta e al ...

