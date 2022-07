Il cast di “Rido perchè ti amo” al Bct | “Il cinema è il social più potente che ci sia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilal completo del film “ti amo” al Bct. Paolo Ruffini regista di una commedia d’amore, un regalo che lui stesso ha voluto fare al. Un Ruffini diverso, lontano dal comico di qualche tempo fa, più impegnato, riflessivo, senza, però dimenticare la sua natura. “Un giorno torneremo ad essere bambini e a vivere in una maniera diversa. Il bimbo quando nasce è una creatura meravigliosa, non pensa aie non gioca alla guerra. Ci siamo dimenticati la nostra parte di bambini”. Un fil diverso, come detto, che racconta l’amore tra Leopoldo e Amanda, iniziato a 6 anni e finito dopo 25. “Leopoldo promette amore eterno ad Amanda e decide di sposarla nel giorno di San Valentino. Un contrattempo, però, fa sì che lei lo lasci. Leopoldo non aveva più ...