Il 22 e 23 Luglio farà tappa a Roma il lungo Tour estivo dei ‘Capitani di Sea Shepherd’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 luglio 2022) A-al Quid- sventolerà la bandiera di Sea Shepherd, i pirati che salvano gli Oceani Il 22 e 23sarà ladelche vede impegnati, attraverso l’intera penisola, i due Capitani di Sea Shepherd: Alex Cornelissen e Peter Hammarstedt. I due Comandanti raggiungeranno la Capitale sabato 22e già in serata incontreranno volontari, giornalisti e simpatizzanti per parlare di Sea Shepherd, delle attuali campagne in corso, ma soprattutto di quanto sia impellente intervenire ora per mettere fine al processo di desertificazione degli oceani. ‘Sea, i pirati che salvano gli Oceani incontreranno amici e giornalisti sulla terrazza del Quid La serata si svolgerà sulla ...