Ignazio Moser | dopo il divorzio dei genitori | i dolcissimi auguri di Belen

Pubblicità

santacaliri76 : Bellissima coppia mi dispiace che si lasciano e anche il figlio di Ignazio Moser ?? - 361_magazine : - azzurraskye : Aldo che a modo suo fa gli auguri di buon compleanno a Ignazio Moser ?? #AldoMontano - VanityFairIt : L'ex campione di ciclismo e la moglie erano separati da quattro anni. Ora però hanno firmato in tribunale le carte… - SkyTG24 : Ignazio Moser festeggia 30 anni, le foto del ciclista e modello -

In realtà, come ha spiegato il padre diin un'intervista esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera, la separazione risale a tre anni fa e in questi giorni è arrivato il divorzio. ...: i suoi genitori Francesco e Carla Merz divorziano dopo 41 anni di matrimonio Pare che i suoceri di Cecilia Rodriguez fossero già separati da quattro anni. Oggifesteggia ...Belen Rodriguez condivide sui social una dedica speciale di auguri per il cognato Ignazio Moser: ecco le sue parole ...Il padre del compagno di Cecilia Rodriguez confessa: "Ecco perchè ho divorziato" Nella giornata di ieri una notizia è giunta all'attennzione degli ...