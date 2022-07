I tassisti “assediano” Palazzo Chigi | slitta a lunedì la discussione sullo stralcio dell’ art 10 del ddl Concorrenza

Pubblicità

marcoranieri72 : RT @SecolodItalia1: I tassisti “assediano” Palazzo Chigi: rinviata a lunedì la discussione sullo stralcio dell’ articolo 10 - SecolodItalia1 : I tassisti “assediano” Palazzo Chigi: rinviata a lunedì la discussione sullo stralcio dell’ articolo 10… - livic751 : RT @RI_news3: Anche oggi i tassisti assediano #PalazzoChigi. Salvo golpe della mummia oggi #Draghi va a casa! #crisidigoverno @AlexS8338 @P… - MarcG_69 : RT @RI_news3: Anche oggi i tassisti assediano #PalazzoChigi. Salvo golpe della mummia oggi #Draghi va a casa! #crisidigoverno @AlexS8338 @P… - Miniver841 : RT @tempoweb: I tassisti assediano Mario #Draghi: città paralizzate e sit-in senza sosta #taxi #uber #ncc #trasporti #14luglio #iltempoquot… -

Le sberle del premier irritano la base. Giancarlo Giorgetti , Luca Zaia e Attilio Fontana frenano. Matteo Salvini pungola Giuseppi: "Se non vota i decreti, fine". Iil centro di Roma. Oggi vertice sulla norma pro Uber. Petardi e autisti in catene, la polizia blinda Palazzo Chigi. Stop ai lavori in commissione. Lo speciale comprende due articoli.Video su questo argomento Iincatenati davanti a Palazzo Chigi: "Il governo va fermato" Non sono mancate nemmeno risse con feriti tra istessi, in particolare tra un gruppo di ...Col passare del tempo la situazione sembra peggiorare ora dopo ora. Sono passati più di due giorni ormai da quando poco meno di un migliaio di ...Per evitare che possa accadere anche questa volta, le forze dell'ordine controllano i manifestanti, al momento senza intervenire. Intanto prosegue l’esame in commissione Attività produttive della Came ...