I tassisti assediano Draghi e paralizzano le città | strada senza uscita

(Di giovedì 14 luglio 2022) Col passare del tempo la situazione sembra peggiorare ora dopo ora. Sono passati più di due giorni ormai da quando poco meno di un migliaio diprovenienti da tutta Italia ha bloccato il centro di Roma a via del Corso, con cinque sindacalisti che hanno deciso di incatenarsi notte e giorno alla recinzione di piazza Colonna, proprio di fronte Palazzo Chigi, la sede del governo guidato dal premier Mario. I blindati della polizia sono all'erta con gli agenti schierati. I cori e gli slogan diventano sempre più assordanti e i pochi turisti rimasti in centro evitano le aree vicine ai disordini, come la Fontana di Trevi e il Pantheon. «La licenza non si tocca», «Idell'Italia siamo noi», «non ci venderai», e altri ancora. Esplodono bombe carta e i fumogeni verdi e blu rendono il tutto ancora più ...

'Fermare un disegno che va oltre la democrazia parlamentare'. A Roma iincatenati davanti a Palazzo Chigi contro il ddl Concorrenza annunciano che non fermeranno ...i manifestanti che...Al tavolo di ieri con i sindacati deiho invitato le parti a rinviare lo sciopero di oggi per continuare a lavorare e definire meglio il testo dell'articolo 10". Il responsabile nazionale di ...Per evitare che possa accadere anche questa volta, le forze dell'ordine controllano i manifestanti, al momento senza intervenire. Intanto prosegue l’esame in commissione Attività produttive della Came ...Palazzo Chigi e buona parte del centro storico di Roma assediati dai tassisti, arrivati da varie parti d'Italia, che anche oggi protestano contro il ddl concorrenza. L'accesso alla sede del governo è ...