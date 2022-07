I personaggi più stilosi delle serie agli Emmy 2022

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 14 luglio 2022) La cosa chiara quando la Television Academy ha annunciato martedì i candidati ai Primetimes di quest'anno, è che non ci sono mai state in tv tantecome oggi. Nel mondo GQ, questo significa anche che non c'è mai stata una tale varietà di abbigliamento maschile sullo schermo. C'era da chiedersi: tra tutti i nominati, qual’è il più rilevante nell'agenda della moda maschile? Con tutto il rispetto per l'abbigliamento da turista cheap di The White Lotus e i look retrò di Stranger Things, ecco le nostre prime cinque scelte, in ordine inverso: LISA ANN WALTER, LARRY OWENS Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, and Larry Owens on *Abbott Elementary*. Temma Hankin/ABC5. Abbott Elementary (ABC) — Nominato per Best Comedys As anyone who’s ever worked with K-12 students knows, sneakerheads make beloved teachers. Quinta Brunson’s Abbott ...