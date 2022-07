I fratelli Bianchi nel mirino del boss albanese della droga a Roma (Di giovedì 14 luglio 2022) Subito dopo l’arresto per l’omicidio dei Willy Monteiro Duarte a Colleferro (per cui sono stati condannati, in primo grado, alla pena dell’ergastolo), il nome dei fratelli Bianchi era finito all’interno delle conversazioni della malavita organizzata albanese che alimenta il suo business con lo spaccio di sostanze stupefacenti dal quartiere capitolino di Centocelle fino ai Castelli Romani. E da lì, come si evince da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali dei Carabinieri, sono partite le minacce nei confronti dei due fratelli di Artena. La loro attività di spaccio in quel di Velletri, infatti, aveva pestato i piedi a uno dei boss: Elvis Demce. fratelli Bianchi nel mirino della malavita ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Subito dopo l’arresto per l’omicidio dei Willy Monteiro Duarte a Colleferro (per cui sono stati condannati, in primo grado, alla pena dell’ergastolo), il nome deiera finito all’interno delle conversazionimalavita organizzatache alimenta il suo business con lo spaccio di sostanze stupefacenti dal quartiere capitolino di Centocelle fino ai Castellini. E da lì, come si evince da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali dei Carabinieri, sono partite le minacce nei confronti dei duedi Artena. La loro attività di spaccio in quel di Velletri, infatti, aveva pestato i piedi a uno dei: Elvis Demce.nelmalavita ...

