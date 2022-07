I cittadini del Kosovo sono gli unici europei a non poter viaggiare senza visto nell’Ue (Di giovedì 14 luglio 2022) La Commissione e il Parlamento Europeo hanno dato luce verde nel 2018, ma ancora non basta a garantire ai cittadini kosovari la possibilità di viaggiare nell’Unione europea senza visto. Si tratta di un caso unico nel Vecchio Continente – con l’eccezione di Bielorussia e Russia – che sta generando frustrazione e risentimento nella piccola nazione balcanica. Il fatto che cinque nazioni dell’Unione non abbiano mai riconosciuto l’indipendenza del Kosovo, proclamata nel 2008 dopo la secessione dalla Serbia, non aiuta, così come non aiutano i timori su una possibile emigrazione di massa in caso di esenzione dal visto. Il presidente Vjosa Osmani ha ricordato, come riportato dall’Independent, che i suoi concittadini «sono prigionieri nel cuore del continente ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 luglio 2022) La Commissione e il Parlamento Europeo hanno dato luce verde nel 2018, ma ancora non basta a garantire aikosovari la possibilità dinell’Unione europea. Si tratta di un caso unico nel Vecchio Continente – con l’eccezione di Bielorussia e Russia – che sta generando frustrazione e risentimento nella piccola nazione balcanica. Il fatto che cinque nazioni dell’Unione non abbiano mai riconosciuto l’indipendenza del, proclamata nel 2008 dopo la secessione dalla Serbia, non aiuta, così come non aiutano i timori su una possibile emigrazione di massa in caso di esenzione dal. Il presidente Vjosa Osmani ha ricordato, come riportato dall’Independent, che i suoi conprigionieri nel cuore del continente ...

sbonaccini : ?? Al via somministrazione della quarta dose in Emilia-Romagna: da domani si inizia con i cittadini con più di 60 a… - GiuseppeConteIT : Chiediamo che le urgenze dei cittadini siano anche le urgenze del governo. Né più, né meno. E su questo il… - GianlucaVasto : Ieri @dariofrance oggi @borghi_claudio che seccatura. Vi piace dichiarare su noi? Rifletta il #pd, noi dobbiamo so… - Max87903648 : RT @OrtigiaP: Vaccini, sentenza choc Tribunale di Firenze:Sperimentali e alterano Dna: Obbligo vaccinale per lavorare 'del tutto discrimina… - italiano1061975 : RT @Barbara62302177: ???? Nairobi, Rivolta del Kenya. I cittadini stanno protestando nel Campidoglio del Kenya contro la corruzione, l'inflaz… -