I 516 giorni di Mario Draghi a Palazzo Chigi in 9 foto – La gallery (Di giovedì 14 luglio 2022) Se il governo guidato da Mario Draghi si sciogliesse nelle prossime ore, sarebbe il 20° governo più lungo nella storia della Repubblica ltaliana. 516 giorni dall’inizio del mandato. Nemmeno la metà del Berlusconi II (2001-2005), eterno primo in classifica. Ma vicinissimo al Conte II, per adesso 19° con giusto 11 giorni in più. Non è ancora chiaro cosa succederà a Palazzo Chigi nelle prossime ore: probabilmente Draghi sarà premier ancora per qualche giorno, complice anche il vertice sull’energia già fissato in Algeria. Ma la prossima settimana potrebbe vedere la fine di un’esperienza di governo cominciata nel febbraio del 2021, quando l’ex capo della Bce è stato convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Se il governo guidato dasi sciogliesse nelle prossime ore, sarebbe il 20° governo più lungo nella storia della Repubblica ltaliana. 516dall’inizio del mandato. Nemmeno la metà del Berlusconi II (2001-2005), eterno primo in classifica. Ma vicinissimo al Conte II, per adesso 19° con giusto 11in più. Non è ancora chiaro cosa succederà anelle prossime ore: probabilmentesarà premier ancora per qualche giorno, complice anche il vertice sull’energia già fissato in Algeria. Ma la prossima settimana potrebbe vedere la fine di un’esperienza di governo cominciata nel febbraio del 2021, quando l’ex capo della Bce è stato convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Open.

