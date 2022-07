Hyundai Ioniq 6 - Tutti i dettagli della berlina elettrica

Pubblicità

TuttoTechNet : Hyundai presenta IONIQ 6, la berlina elettrica che sfida Tesla Model 3 - lautomobile_ACI : Dopo la presentazione del design a Londra è giunto il momento di conoscere alcune caratteristiche tecniche della Io… - solomotori : Hyundai Ioniq 6 l'elettrica evolve in elegante coupé 4 porte - EstebBeltramino : Hyundai Ioniq 6 l'elettrica evolve in elegante coupé 4 porte #motori -

Dopo averne svelato le forme un paio di settimane fa,svela le informazioni tecniche complete della nuova6, berlina dal piglio coupé che si distingue per una silhouette affusolata e sinuosa, estremamente aerodinamica. Lunga 4,86 metri, è ...Una concreta anticipazione delle auto premium del futuro: così6, appena svelata con un mega evento mondiale in streaming, permette al Gruppodi rafforzare la sua presenza nel segmento dei modelli elettrici, aggiungendo alcuni 'valori' - come l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una concreta anticipazione delle auto premium del futuro: così Ioniq 6, appena svelata con un mega evento mondiale in streaming, permette al Gruppo Hyundai di rafforzare la sua presenza nel segmento d ...