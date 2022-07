Hyundai IONIQ 6 sfida Tesla Model 3 con una coupé elettrica da sogno e 610 km di autonomia

Pubblicità

viaggiareonthe1 : Hyundai Ioniq 6, l’elettrica da 610 chilometri di autonomia arriva entro fine anno - ilmessaggeroit : EMBARGO FINO ALLE 3.30 DEL 14 LUGLIO #ioniq 6, il secondo modello della gamma #elettrica di #hyundai. Una berlina… - QuotidianoMotor : Ecco la nuova Hyundai IONIQ 6 con 610 km di autonomia - motoblog : Ecco la nuova Hyundai IONIQ 6 con 610 km di autonomia - moneypuntoit : ?? Hyundai Ioniq 6: motori, autonomia, prestazioni, sicurezza, foto ?? -

6 entrerà in produzione nel terzo trimestre del 2022 , ma i primi modelli destinati al mercato europeo e americano non saranno disponibili prima della fine di gennari 2023. In termini ...6 offre un'autonomia completamente elettrica stimata in oltre 610 km 1 secondo lo standard Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), nonché una capacità di ricarica ...BUSAN – Hyundai cambia marcia e con il nuovo marchio elettrico Ioniq non vuole più «seguire la moda, bensì creare la moda». La Ioniq 6, il secondo modello della ...Le nuove case automobilistiche affrontano crisi e problemi con risorse e soluzioni diverse. C'è chi vuole snellire l'organico, chi deve dirottare tutto il contante in fabbrica, e chi invece appone pic ...