Humanitas | ex volontario racconta la sua esperienza in Ucraina

(Di giovedì 14 luglio 2022) Di Andrea Orza Roberto Schiavone Presidente dell’Salerno illustra il rapporto del programma di soccorso umanitario in Moldavia. La cooperazione al momento sembra essere l’unica strada per andare in aiuto ai cittadini Ucraini, parzialmente disarmati e sotto assedio dal 24 febbraio 2022. Nel frattempo, in Italia, l’avanzata delle nuove varianti Covid-19 mostra dei risvolti indesiderati. A rincuorare sembrerebbe l’arrivo dei turisti ma come potrà l’da sola risolvere tutte le emergenze durante la bella stagione? Quali coinvolgimenti dell’nel conflitto in? “L’cerca di essere presente su più fronti, il nostro è un impegno tangibile e immediato. Sebbene il terrore bellico insia stato sedato dalle novità mediatiche, la guerra ...

... in codice giallo, al pronto soccorso dell'dov'è piantonato in stato di arresto per ... Il pescivendolo adesso risponde della pesantissima accusa di omicidio
PESCARA - Al fianco delle persone più fragili per affrontare nel migliore dei modi l'«Emergenza Caldo» col Pronto intervento sociale. L'assessore ...