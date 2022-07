Hotel di lusso investito da una tromba d' aria | volano lettini e ombrelloni

(Di giovedì 14 luglio 2022) Unad'si è abbattuta sul Luxorand Casino di Las Vegas. Gli ospiti scappana terrorizzati, ma il fenomeno dura pochi secondi e per fortuna nessuno ha subito ferite importanti. Il ...

Una tromba d'aria si è abbattuta sul Luxorand Casino di Las Vegas. Gli ospiti scappana terrorizzati, ma il fenomeno dura pochi secondi e per fortuna nessuno ha subito ferite importanti. Il filmato, catturato da uno degli ospiti, finisce ...... è questo quanto accaduto nelle scorse ore presso il Luxorand Casinò di Las Vegas , situato ... sedie, lettini, sdraio e ombrelloni, e gli ospiti presenti presso la struttura ricettiva di...Una tromba d'aria si è abbattuta sul Luxor Hotel and Casino di Las Vegas. Gli ospiti scappana terrorizzati, ma il fenomeno dura pochi secondi e ...Tromba d'aria presso il Luxor Hotel di Las Vegas: un mini tornado nel resort di lusso mette in fuga i clienti. Qualche ferito e tanto spavento ...