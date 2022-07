“Ho bisogno di te”, alla scoperta del brano di Valentina Cassano (Di giovedì 14 luglio 2022) Tema del nuovo singolo l’amicizia tra due giovani ragazze nata inizialmente sul web che con l’andare del tempo non è stata semplice da gestire a distanza É uscito il nuovo singolo di Valentina Cassano “Ho bisogno di te”, un brano scritto da Giacomo Eva e prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing, già disponibile su tutti i digital store. Valentina Cassano è una giovanissima cantante ed interprete, con la caratteristica di avere una voce con venature calde e profonde che le conferisce una timbrica intensa riuscendo così ad esprimere i suoi testi e pensieri attraverso il canto. Il brano parla di una amicizia tra due giovani ragazze che è nata inizialmente sul web che con l’andare del tempo non è stata semplice da gestire a distanza. Ma il bene ha vinto sul ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 luglio 2022) Tema del nuovo singolo l’amicizia tra due giovani ragazze nata inizialmente sul web che con l’andare del tempo non è stata semplice da gestire a distanza É uscito il nuovo singolo di“Hodi te”, unscritto da Giacomo Eva e prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing, già disponibile su tutti i digital store.è una giovanissima cantante ed interprete, con la caratteristica di avere una voce con venature calde e profonde che le conferisce una timbrica intensa riuscendo così ad esprimere i suoi testi e pensieri attraverso il canto. Ilparla di una amicizia tra due giovani ragazze che è nata inizialmente sul web che con l’andare del tempo non è stata semplice da gestire a distanza. Ma il bene ha vinto sul ...

