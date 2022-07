Harry Styles punta tutto sul pigiama da giorno nel video di Late Night Talking (Di giovedì 14 luglio 2022) Harry Styles è un indossatore audace. In passato lo abbiamo visto vestire abiti di pelle avvolgenti ai Grammy, sfoggiare un abito lungo sulla copertina di Vogue America e vestirsi come Dorothy per il suo concerto “Harryween”. In sostanza, tutto funziona sul cantante pop ventottenne che è diventato celebre anche per le sue scelte fashion oltre che per la musica che suona in tutto il mondo. Oggi Styles ha rilasciato a sorpresa il video musicale del singolo tratto dall'ultimo disco, Harry's House, dal titolo "Late Night Talking". Nel video Styles si sposta dalla sua camera da letto alle strade di Londra su un letto su ruote. Ma se sfrecciare per la città su un letto a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 luglio 2022)è un indossatore audace. In passato lo abbiamo visto vestire abiti di pelle avvolgenti ai Grammy, sfoggiare un abito lungo sulla copertina di Vogue America e vestirsi come Dorothy per il suo concerto “ween”. In sostanza,funziona sul cantante pop ventottenne che è diventato celebre anche per le sue scelte fashion oltre che per la musica che suona inil mondo. Oggiha rilasciato a sorpresa ilmusicale del singolo tratto dall'ultimo disco,'s House, dal titolo "". Nelsi sposta dalla sua camera da letto alle strade di Londra su un letto su ruote. Ma se sfrecciare per la città su un letto a ...

