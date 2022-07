Harrison Ford ha compiuto 80 anni: gli auguri di Mark Hamill e del cast di Star Wars (Di giovedì 14 luglio 2022) Mark Hamill, Billy Dee Williams e altri attori di Star Wars hanno celebrato sui social media l'ottantesimo compleanno del leggendario Harrison Ford. Mark Hamill, Billy Dee Williams e gli altri interpreti di Star Wars hanno celebrato gli 80 anni di Harrison Ford con una serie di messaggi affettuosi sui social media. Il primo Guerre stellari è uscito più di 45 anni fa, ma è chiaro che il legame di Harrison Ford con molti dei membri del cast rimane forte, visto che in tanti si sono rivolti ai social media per augurare all'attore un felice 80esimo compleanno. Mark Hamill ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022), Billy Dee Williams e altri attori dihanno celebrato sui social media l'ottantesimo compleanno del leggendario, Billy Dee Williams e gli altri interpreti dihanno celebrato gli 80dicon una serie di messaggi affettuosi sui social media. Il primo Guerre stellari è uscito più di 45fa, ma è chiaro che il legame dicon molti dei membri delrimane forte, visto che in tanti si sono rivolti ai social media per augurare all'attore un felice 80esimo compleanno.ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Harrison Ford, l'avventuriero del cinema, oggi festeggia i suoi giovanissimi 80 anni. Da Spielberg a Lucas, un'inc… - RaiRadio2 : Buon compleanno ad #HarrisonFord che oggi compie 80 anni ?? #13Luglio #RaiRadio2 ?? - RaiNews : Chi ha amato #StarWars, #BladeRunner e #IndianaJones stenterà a crederci, ma #HarrisonFord compie 80 anni - FraLauricella : ???#film oggi in #TV?? #Cinema in PRIMA SERATA 20,55 @TV2000it Good morning, Vietnam di Barry Levinson con Robin Wi… - nicolasavoia : La serata di #Iris dedicata all'80° compleanno di #HarrisonFord Per il ciclo “Harrison Ford 80”: Alle 21:15… -