(Di giovedì 14 luglio 2022) MANCHESTER (INGHILTERRA) - C'è grande attesa per l'esordio ufficiale di Erlingcon la maglia del Manchester City. L'attaccante norvegese, passato ai Citizens dal Borussia Dortmund in questa ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Haaland fa la spesa al supermercato: la foto diventa virale: L'attaccante del #ManchesterCity è stato immortalato… - FinallyGio459 : RT @ChiamarsiBomber: #Haaland è a Manchester, e deve fare un po' di spesa. Quanto si staglia fiera nel carrello la bottiglia da 200 litri d… - ChiamarsiBomber : #Haaland è a Manchester, e deve fare un po' di spesa. Quanto si staglia fiera nel carrello la bottiglia da 200 litr… -

Sport Fanpage

MANCHESTER (INGHILTERRA) - C'è grande attesa per l'esordio ufficiale di Erlingcon la maglia del Manchester City. L'attaccante norvegese, passato ai Citizens dal Borussia ...mentre fa la...è pronto se parliamo di pari età. Gonfiato sotto tutti i punti di vista, poco conveniente ... Il problema delle italiane è che hanno avuto riduzioni di possibilità diincredibile, credo ... Haaland fa spesa sfrenata al supermercato: nel carrello non c'è quello che ci si aspetta Haaland si è presentato ai tifosi del Manchester City con parole chiare ma nelle scorse ore una foto sta facendo discutere i supporter dei Citizens ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...