Ha preso per mano la morte come una sposa. Così se ne è andato il patriarca Eugenio Scalfari (Di giovedì 14 luglio 2022) “Papà, hai paura della morte?”. È l’ultima domanda che, con curiosa tenerezza, gli fanno Enrica e Donata le... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) “Papà, hai paura della?”. È l’ultima domanda che, con curiosa tenerezza, gli fanno Enrica e Donata le...

Pubblicità

LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialUSS1919 ha trovato l'accordo con il @VillarrealCF per Boulaye #Dia: il giocatore si è… - _Nico_Piro_ : chiedere spiegazioni, non sia mai! Ecco i danni degli opinionisti con l'elmetto! Detto questo come mai ci avevo pre… - manu67915486 : Per quanto non concordi per ora con diverse scelte societarie, Kim o chi per lui, sarà il tipico acquisto del napol… - sportli26181512 : Ha preso per mano la morte come una sposa. Così se ne è andato il patriarca Eugenio Scalfari: “Papà, hai paura dell… -