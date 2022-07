Ha firmato con la Juventus | UFFICIALE lo scambio

Pubblicità

mzekicelik17 : Ciao Roma?? Sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi ???? Darò tu… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock #Origi. L'attaccante belga ha firmato un con… - GiovaAlbanese : #DiMaria ha firmato con la #Juventus un contratto di un anno: base d'ingaggio di 5,5 milioni, più 1,5 di bonus lega… - eespulsi22 : RT @AlekosPrete: Salvini ha già calato la maschera, la campagna elettorale è iniziata. Così la Lega mostra il suo vero volto; un partito na… - MyGi_5 : RT @riotta: Eugenio #Scalfari dai banchi del liceo con Italo Calvino a @repubblica il mio augurio degli 80 anni dal @Corriere https://t.co… -

Intanto Saipem ha comunicato di aver, in consorziola società di costruzioni saudita Nasser S. Al Hajri,Saudi Aramco un accordo per l'esecuzione in Arabia Saudita di progetti EPC ...Il Presidente russo Vladimir Putin hauna legge che equipara all'alto tradimento lo schierarsi dalla parte del nemico in una ... tali azioni saranno punibiliuna pena fino a 20 anni di ...Il salone di Italian Exhibition Group dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto torna al quartiere fieristico dal ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...