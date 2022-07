“Gulliver nel paese dei giganti” | oggi spettacolo per bambini presso la terrazza di Villa Savoia

(Di giovedì 14 luglio 2022) Continuala rassegna “Monreale kids – Teatro per le nuove generazioni”. Si tratta di una serie di spettacoli pere ragazzi organizzata dal comune di Monreale con l’associazione culturale “Piccolo Teatro Patafisico”. In scena,alle 18:30,la suggestivadi, il secondoin cartellone. Si tratta di “neldei”, di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo. La storia è nota. Lemuelè un medico inglese che decide di raccontare i suoi viaggi per il mare, le isole e le terre aggiunte. In seguito a queste esplorazioni comprenderà tanto della natura dell’uomo, le sue piccolezze e gli aspetti più nobili. Nella ...

Pubblicità

V_Gulliver : @mariobianchi18 Si registra nel Paese un allarme generale per le balle di Feltri -

Wondernet Magazine

La magia del Teatro " ore 21:00 " Parco Villa Campello " "Agenziatutti i viaggi che mi ...00 " Tensostrutura " "La Ciambella addormentatabosco" " NATA Teatro; domenica 31 luglio ...FOTO Arrampicarsi sulle braccia dia Valencia o attraversare le passatoie in legno del ...le casette dei pescatori in miniatura dell'Anders Franzens Park di Stoccolma e giocare ai pirati... Gucci Resort 2022, la campagna ispirata ai viaggi di Gulliver Aperte le iscrizioni per il corso di formazione gratuito, dell'azienda Gulliver, comprensivo di rimborso spese per i giovani selezionati ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...