Grosseto | suv si schianta contro un gruppo di ciclisti | tra 4 morti c’è anche il conducente

(Di giovedì 14 luglio 2022) È di quattroe sei feriti il bilancio di un gravissimo incidente che si è verificato stamattina a, all’altezza del passaggio a livello di Braccagni in via Pupilli, dove un suv ha investito undiamatoriali di mezz’età. Le vittime sono lo stesso, più anziano degli altri, e tre dei, fra i quali ci sono statii sei feriti. Asuv travolgeilfra i 4Secondo le prime ricostruzioni, lo stra il suv e isarebbe avvenuto frontalmente, mentre le bici passavano sul margine della carreggiata. Il primo ciclista sarebbe riuscito a evitare l’auto, ...

