Grosseto | 4 morti e 6 feriti | Suv investe ciclisti Sospeso il consiglio comunale

fattoquotidiano : Grosseto, un furgone sbanda e travolge un gruppo di ciclisti: quattro morti, strada chiusa al traffico - Gazzetta_it : Tragedia a Grosseto, ha un infarto alla guida e centra gruppo di ciclisti: 4 morti - iannetts70 : Tragedia a Grosseto, ha un infarto alla guida e centra gruppo di ciclisti: 4 morti - grillotalpa : RT @DomaniGiornale: ?? A #Grosseto un minivan è sbandato e ha investito un gruppo di ciclisti: quattro morti e diversi feriti https://t.c… - Cleo_55 : RT @silvias_72: Marina di grosseto: colto da malore muore alla guida investendo gruppo di ciclisti. 4 morti. La nuova normalità. #nessunaco… -

È accaduto all'altezza del passaggio a livello di Braccagni. Una persona è ricoverata in codice rosso all'ospedale di SienaA Braccagni, in provincia diquattro ciclisti sonoe almeno altri 4 sono rimasti feriti, a causa di un drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata. Un'auto ha investito un gruppo di ciclisti che percorreva ...Un Suv, condotto da un anziano, ha investito un gruppo di ciclisti. A quanto si apprende dalla Asl tre ciclisti ed il conducente del Suv sono deceduti nell'incidente ...