(Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA – Avete presente la sensazione di pace e quiete che segue un forte temporale estivo? Il momento in cui ci si sente al sicuro, cullati dal suono delle ultime goccioline di pioggia che scorrono via dopo essersi accumulate sulle piume delle foglie verdi, mentre si aspetta pazientemente di vedere un timido arcobaleno comparire creando stupore e meraviglia… È proprio da questo momento magico che nasce l’ispirazione per lafirmataZ. La giovane designer, per questa stagione, si è trasformata nell’ellenica messaggera dalle ali dorate: Iris, la personificazione dell’arcobaleno, ovvero il percorso che ella percorreva andando dal cielo alla terra, fino alle profondità più oscure degli abissi; una bellissima e dolce fanciulla dai tratti raffinati. Il processo creativo ...

Gretel Z, la collezione primavera estate 2023 ad Altaroma ROMA - Avete presente la sensazione di pace e quiete che segue un forte temporale estivo Il momento in cui ci si sente al sicuro, cullati dal suono delle ...Il gioco dell'introspezione, la quiete dopo la tempesta. E quell'attimo in cui, dopo un temporale, ci si sente al sicuro sino ad osservare l'arcobaleno. La collezione ...