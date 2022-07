Green Deal europeo, consumatori decisivi per l'obiettivo circolarità (Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Normative semplici e credibili per regolare lo smistamento e il riciclo dei rifiuti sono essenziali per educare i consumatori alla conoscenza del riciclo e dei materiali di packaging: ecco quanto è emerso dall'incontro di un gruppo di esperti invitati a partecipare a un dibattito organizzato in occasione della Green Week europea. La tavola rotonda, ospitata da Pro Carton, l'Associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino, ha valutato l'impatto del Green Deal sull'industria del packaging e il ruolo giocato dal packaging a base di fibre nel perseguimento di un'economia circolare. Tutti i partecipanti si sono dimostrati concordi nell'affermare che la partecipazione dei consumatori è l'elemento più importante per consentire al settore di andare nella direzione definita dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Normative semplici e credibili per regolare lo smistamento e il riciclo dei rifiuti sono essenziali per educare ialla conoscenza del riciclo e dei materiali di packaging: ecco quanto è emerso dall'incontro di un gruppo di esperti invitati a partecipare a un dibattito organizzato in occasione dellaWeek europea. La tavola rotonda, ospitata da Pro Carton, l'Associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino, ha valutato l'impatto delsull'industria del packaging e il ruolo giocato dal packaging a base di fibre nel perseguimento di un'economia circolare. Tutti i partecipanti si sono dimostrati concordi nell'affermare che la partecipazione deiè l'elemento più importante per consentire al settore di andare nella direzione definita dal ...

