Grande lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 98 anni Eugenio Scalfari – ecco chi è stato (Di giovedì 14 luglio 2022) Eugenio Scalfari, uno dei padri del giornalismo italiano, ci ha lasciato a 98 anni. Ha fondato ‘La Repubblica’ e il settimanale ‘L’espresso’. Forse Eugenio Scalfari non avrebbe mai potuto immaginare che, tanti anni dopo la creazione del giornalismo contemporaneo, la stampa italiana potesse subire un declino così lento e inesorabile. Scalfari, infatti, fa parte di quella generazione che l’Italia l’ha costruita, l’ha fatta sua e poi l’ha lasciata – e forse anche masticata – in eredità agli altri che l’hanno trasformata nella promessa che non era e nel granitico dinosauro che forse sarà per sempre. Quando si guarda al passato, c’è sempre un velo di malinconia: quello spessore morale, quella intelligenza viva e quella ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 luglio 2022), uno dei padri delitaliano, ci ha lasciato a 98. Ha fondato ‘La Repubblica’ e il settimanale ‘L’espresso’. Forsenon avrebbe mai potuto immaginare che, tantidopo la creazione delcontemporaneo, la stampa italiana potesse subire un declino così lento e inesorabile., infatti, fa parte di quella generazione che l’Italia l’ha costruita, l’ha fatta sua e poi l’ha lasciata – e forse anche masticata – in eredità agli altri che l’hanno trasformata nella promessa che non era e nel granitico dinosauro che forse sarà per sempre. Quando si guarda al passato, c’è sempre un velo di malinconia: quello spessore morale, quella intelligenza viva e quella ...

Pubblicità

FranceenItalie : RT @chr_masset: L'Ambasciata di Francia in Italia si unisce al lutto di @repubblica per la scomparsa del suo storico direttore Eugenio #Sca… - ninotelia1 : RT @chr_masset: L'Ambasciata di Francia in Italia si unisce al lutto di @repubblica per la scomparsa del suo storico direttore Eugenio #Sca… - InstitutIPSE : RT @chr_masset: L'Ambasciata di Francia in Italia si unisce al lutto di @repubblica per la scomparsa del suo storico direttore Eugenio #Sca… - chr_masset : L'Ambasciata di Francia in Italia si unisce al lutto di @repubblica per la scomparsa del suo storico direttore Euge… - romanewseu : Giornalismo in lutto: è morto Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica e grande tifoso romanista ??… -