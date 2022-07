Governo: Toti, 'Draghi avanti senza M5S, forse è pure meglio' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "I Cinque Stelle si dimostrano un partito irresponsabile. I nostri parlamentari hanno sempre sostenuto il Governo pur senza farne parte, per senso di responsabilità. Ora avanti con Draghi anche senza cinque Stelle. Anzi… forse è pure meglio!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "I Cinque Stelle si dimostrano un partito irresponsabile. I nostri parlamentari hanno sempre sostenuto ilpurfarne parte, per senso di responsabilità. Oraconanchecinque Stelle. Anzi…!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni

